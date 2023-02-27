В челябинском бизнес-отеле «Парк Сити» прошла ежегодная конференция Федерации баскетбола Челябинской области. Ее открыла торжественная церемония награждения первой региональной общественной премии «Высота». На ней признавали лучших тренеров, игроков, менеджеров, а также состоялось награждение ветеранов, сообщает пресс-служба региональной Федерации баскетбола.
Лауреаты премии были утверждены экспертной комиссией, в состав которой вошли: президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков, спортивный директор Фонда поддержки спорта Челябинской области Леонид Одер, главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман и первый мэр города Челябинска Вячеслав Тарасов. А в качестве почетного гостя премию посетила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
«С приходом Николая Сандакова баскетбол в регионе расцвел пышным цветом, в том числе благодаря его усилиям и поддержке Губернатора, города и Фонда поддержки спорта. Сегодня идет мощная популяризация через профессиональный спорт и увеличение детей, играющих в баскетбол. Это дает популярность не только виду спорта, но и региона, где этот спорт развит. Есть баскетбольная лига в школе, сейчас она появилась и в средних специальных учреждениях. Поэтому хочу отметить, что баскетбол широкими шагами шагает по Челябинской области», — рассказала Ирина Гехт.
В общей сложности было 9 номинаций по различным направлениям. В награждении победителей приняли участие известные личности и заслуженные спортсмены. На сцене создали настоящее шоу с живой музыкой, коллективами песен и танцев. А в завершении вечера выступлением порадовал Николай Сандаков. Отметим, что региональная Федерация баскетбола планирует проводить премию «Высота» ежегодно.
Полный список победителей во всех номинациях:
«Спортсмен года» (до 18 лет) — ученик спортивной школы олимпийского резерва № 8 по баскетболу — Юрий Цыганков.
«Спортсмен года» (старше 18 лет) — капитан команды «Челбаскет» — Андрей Малышев.
«Тренер года — Дети» (школьный баскетбол) — учитель и тренер по баскетболу и гольфу школы № 121 города Челябинска — Владас Василяускас.
«Тренер года — Дети» (спортивные достижения) — старший тренер Спортивной школы «Олимп», тренер БК «Строитель» — Сергей Нечаев
«Тренер года — Дети» (верность профессии) — тренер Детской спортивной школы города Коркино — Андрей Степанов.
«Тренер года — Взрослые» (верность профессии) — тренер сборной команды Южноуральского государственного университета по баскетболу — Юрий Соколов
«Менеджер года — спортивное администрирование» — вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области — Максим Огарков.
«Менеджер года — популяризация баскетбола» — заместитель директора баскетбольного клуба «Челбаскет» и руководитель баскетбольной школы «Пионер» — Иван Солодков.
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