В Челябинске состоялась первая спортивная премия «Высота»

Она прошла в рамках ежегодной конференция региональной Федерации баскетбола

«С приходом Николая Сандакова баскетбол в регионе расцвел пышным цветом, в том числе благодаря его усилиям и поддержке Губернатора, города и Фонда поддержки спорта. Сегодня идет мощная популяризация через профессиональный спорт и увеличение детей, играющих в баскетбол. Это дает популярность не только виду спорта, но и региона, где этот спорт развит. Есть баскетбольная лига в школе, сейчас она появилась и в средних специальных учреждениях. Поэтому хочу отметить, что баскетбол широкими шагами шагает по Челябинской области»,

— рассказала Ирина Гехт.

В челябинском бизнес-отеле «Парк Сити» прошла ежегодная конференция Федерации баскетбола Челябинской области. Ее открыла торжественная церемония награждения первой региональной общественной премии «Высота». На ней признавали лучших тренеров, игроков, менеджеров, а также состоялось награждение ветеранов, сообщает пресс-служба региональной Федерации баскетбола.Лауреаты премии были утверждены экспертной комиссией, в состав которой вошли: президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков, спортивный директор Фонда поддержки спорта Челябинской области Леонид Одер, главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман и первый мэр города Челябинска Вячеслав Тарасов. А в качестве почетного гостя премию посетила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.В общей сложности было 9 номинаций по различным направлениям. В награждении победителей приняли участие известные личности и заслуженные спортсмены. На сцене создали настоящее шоу с живой музыкой, коллективами песен и танцев. А в завершении вечера выступлением порадовал Николай Сандаков. Отметим, что региональная Федерация баскетбола планирует проводить премию «Высота» ежегодно.— ученик спортивной школы олимпийского резерва № 8 по баскетболу — Юрий Цыганков.— капитан команды «Челбаскет» — Андрей Малышев.— учитель и тренер по баскетболу и гольфу школы № 121 города Челябинска — Владас Василяускас.— старший тренер Спортивной школы «Олимп», тренер БК «Строитель» — Сергей Нечаев— тренер Детской спортивной школы города Коркино — Андрей Степанов.— тренер сборной команды Южноуральского государственного университета по баскетболу — Юрий Соколов— вице-президент Федерации баскетбола Челябинской области — Максим Огарков.— заместитель директора баскетбольного клуба «Челбаскет» и руководитель баскетбольной школы «Пионер» — Иван Солодков.