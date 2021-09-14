В Челябинске состоится Всероссийский турнир по спортивной гимнастике «Орленок»

В нем примут участие перспективные юные атлеты из 15 городов страны

В южноуральской столице с 22 по 25 сентября состоится Всероссийский турнир по спортивной гимнастике «Орленок». В челябинской спортшколе № 4 бороться за награды будут перспективные юные гимнасты из 15 городов страны. Они разыграют комплекты наград в различных видах программы, сообщает региональная Федерация спортивной гимнастики.

«Этот турнир является нашей гордостью и традицией. Мы рады всем нашим участникам и гостям, кто приедет показать свое мастерство», — отмечает председатель Федерации по спортивной гимнастике Челябинской области Владимир Червоткин.

Участники состязаний выступят по нескольким видам программы: мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, I и II юношеского разрядов. Состязания пройдут как в личном первенстве, так и в командном зачете.

«В прошлом году из-за пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений мы вынуждены были провести не так много соревнований. Поэтому и очень важно сохранить этот турнир с большими традициями и историей. Именно здесь зажигаются новые звездочки российской спортивной гимнастики», — добавляет председатель Федерации спортивной гимнастики Челябинска Иван Новиков.

Открытие турнира состоится 22 сентября в 17:00 в спортшколе № 4 (Свердловский проспект, 84а).