В Челябинске, 17 сентября, в легкоатлетическом манеже УралГУФК пройдет Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина. В состязаниях будут участвовать юноши 2008—2009-го и девушки 2007—2009 годов рождения из четырех регионов России, Республики Башкортостан и Казахстана. Поединки начнутся в 10:00, торжественная церемония открытия запланирована на 14:00, сообщает региональный Минспорт.
Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек посвящен памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области Петра Сумина, который внес большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Челябинской области и Российской Федерации.
Отметим, что за всю историю проведения турнира памяти Петра Сумина в нем приняло участие более 3000 спортсменов из разных уголков России, а также из Германии, Сербии и Казахстана. С этих соревнований начинали свою спортивную карьеру многие члены сборной команды России, уроженцы Челябинской области.
Напомним, что Челябинск примет международный турнир по дзюдо с призовым фондом 3 млн рублей. В южноуральской столице выступят лидеры сборной России.
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