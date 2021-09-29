В Челябинске состоится Всероссийский день ходьбы

На старт выйдут только учащиеся спортивных школ города

Челябинск присоединится к спортивному празднику — Всероссийскому дню ходьбы. На территории Сада Победы 2 октября состоится мероприятие, в котором из-за действующих пандемийных ограничений примут участие только учащиеся спортивных школ города, сообщает региональный Минспорт.

В этом году спортивное мероприятие будет посвящено 90-летнему юбилею всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Всероссийский день ходьбы — крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всем мире уже более 20 лет. Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.

Основная цель мероприятия — популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе было принято решение о проведении только спортивных заходов.

Программа:

11:00 — начало регистрации участников спортивных забегов;

12:00 — старт женщин на дистанцию 5000 м (2003 г. р. и старше);

12:30 — старт мужчин на дистанцию 5000 м (2003 г. р. и старше);

13:00 — старт девушек на дистанцию 3000 м (2004 г. р. и младше);

13:20 — старт юношей на дистанцию 5000 м (2004 г. р. и младше);

14:00 — церемония награждения победителей и призеров соревнований.