В Челябинске состоится Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады

Спортсмены с особенностями интеллектуального развития выступают в олимпийских видах спорта

В Челябинске с 23 по 26 мая на стадионе им. Елены Елесиной и в ДК «Восток» состоится Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады. Соревнования пройдут по настольному теннису, юнифайд-настольному теннису и легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями, сообщает региональный Минспорт.



В спартакиаде выступят около 300 спортсменов из 23 субъектов РФ. Челябинская область будет представлена тремя командами в количестве 30 человек. Специальная Олимпиада позволяет спортсменам с особенностями интеллектуального развития соревноваться в олимпийских видах спорта.



Участниками соревнований станут лица с интеллектуальными нарушениями в возрасте от 8 лет и старше. В дисциплине юнифайд также примут участие спортсмены, не имеющие отклонений. Торжественное открытие соревнований состоится 23 мая в 14:30 часов на стадионе им. Е. Елесиной (пр. Ленина, 84). В церемонии открытия примет участие генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Витальевич Лебедев и другие почетные гости.



Отметим, что организатором мероприятия является Челябинское региональное отделение Специальной Олимпиады России во главе с председателем Александром Галкиным. Челябинская область не в первый раз принимает соревнования Специальной Олимпиады. В 2019 и 2021 годах спортсмены с интеллектуальными нарушениями состязались в спортивной гимнастике и легкой атлетике.

