В Челябинске состоится турнир по гандболу

Соревнования посвящены памяти сержанта милиции Андрея Петрякова

В Челябинске с 17 по 19 декабря пройдет турнир по гандболу среди юношей 2006—2007 г. р., посвященный памяти сержанта милиции Андрея Петрякова, погибшего при исполнении служебного долга, сообщает региональный Минспорт. Игры пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Полет».



В турнире памяти челябинского бойца, помимо спортсменов из Челябинска, примут участие гандболисты из Глазова, Уфы, Перми, Снежинска и Екатеринбурга. Игры пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Полет» по адресу: улица Лесопарковая, 6А.



Первый соревновательный день турнира начнется 17 декабря. Парад открытия соревнований состоится 18 декабря.



Андрей Петряков родился в Челябинске. В юношестве увлекался гандболом и поступил в институт физической культуры на специализацию «гандбол». Участвовал и побеждал во всероссийских соревнованиях в составе областной команды. В 1992 году пришел в ОМОН.



Погиб Андрей Петряков 6 января 1995 года при отражении нападения боевиков на колонну внутренних войск в районе чеченского села Закан-Юрт. В этот день в 17 часов по сигналу тревоги на боевой машине пехоты бойцы ОМОНа выехали для оказания помощи колонне внутренних войск, попавшей в засаду на трассе Ростов — Баку. Прибыв на место боестолкновения, милиционеры приняли участие в отражении нападения. В ходе перестрелки Андрей Петряков получил три пулевых ранения, от которых скончался на месте.



Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Андрей Петряков награжден орденом Мужества (посмертно).

