В Челябинске состоится Суперкубок фестиваля детского дворового футбола

В «Метрошке»-2021 примут участие сильнейшие юношеские команды Урала и Поволжья

На стадионе «Центральный» с 15 по 17 сентября пройдут финальные матчи Суперкубка фестиваля детского дворового футбола «Метрошка». В нем примут участие сильнейшие команды Уральского федерального округа из 11 регионов, а решающие поединки посетит экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников, сообщают организаторы мероприятия.

В финальных поединках выступят 32 лучшие детские команды фестиваля. В южноуральскую столицу приедут футболисты из Свердловской, Оренбургской, Курганской, Тюменской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, а также из республик Башкортостан, Татарстан и Удмуртии.

Торжественная церемония открытия мероприятия состоится 15 сентября в 17:00. На следующий день состоятся встречи предварительного этапа, а 17 сентября — решающие матчи за победу и церемония награждения победителей и призеров турнира.

Специальный гость Суперкубка — экс-защитник сборной России, двукратный чемпион страны, трехкратный обладатель Кубка России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников. Он проведет для начинающих футболистов фото- и автограф-сессию.

Напомним, в мае этого года фестиваль «Метрошка» победил в конкурсе «Россия — футбольная страна!» в номинации «Лучший проект в области массового футбола» от Российского футбольного союза.