В Челябинске состоится шахматный фестиваль

Заявки на участие в детском турнире подали более 300 человек

С 27 июня по 3 июля в южноуральской столице состоится шахматный фестиваль «Кубок Южного Урала», в котором, по предварительным данным, примут участие более 300 спортсменов, сообщает региональное Министерство по физической культуре и спорту.

Детский турнир, входящий в программу фестиваля «Кубок Южного Урала», проводится в Челябинске уже в шестой раз. В нынешнем году он является этапом детского Кубка России по шахматам.

Пополнить запас кубковых очков смогут шахматисты в возрастных группах до 9, 11, 13 и 15 лет со всей России. В рамках фестиваля также пройдут три международных турнира с возможностью выполнить различные разряды по шахматам. Для болельщиков организована онлайн-трансляция партий в интернете.

Площадкой для проведения турниров фестиваля выбран представительный зал «Конгресс-холла» Центра международной торговли.