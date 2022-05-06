В ТРК «Алмаз» 7—8 мая состоится первый в истории Челябинска турнир по баскетболу 3×3 «Кубок Победы». В соревнованиях примут участие 12 мужских команд и 6 женских команд, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.
Победителей «Кубка Победы» ждет призовой фонд в размере 50 тысяч рублей: 30 тысяч у мужчин и 20 тысяч у женщин. В программе соревнований конкурс снайперов, данк-контест и конкурсы со зрителями и подарками.
Напомним, что недавно в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В материале ИА «Первое областное» объясняем, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.
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