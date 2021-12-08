В рамках Челябинской киберспортивной лиги состоится новогодний турнир по «Контр-Страйку». LAN-турнир пройдет 18 декабря в киберспортивном клубе Cyber ERA. Призовой фонд турнира составит 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В программе мероприятия — развлекательная часть, розыгрыш призов и горячая пицца. Финал будет транслироваться на большом экране.

Команда, завоевавшая первое место, получит 50 тысяч рублей, второе место — 30 тысяч и третье место — 15 тысяч. Лучшему игроку турнира вручат 5 тысяч рублей.

Регистрация участников продлится до 17 декабря 23:30 по челябинскому времени. Зарегистрироваться можно тут.

Напомним, что Челябинская область стала одним из 16 регионов, подавших заявку на проведение первых киберспортивных «Игр будущего» в 2023 году. Это будет масштабное международное мероприятие по кибердисциплинам.