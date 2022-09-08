В Челябинской области 17 сентября в 43 муниципальных регионах пройдет традиционное массовое мероприятие Всероссийский день бега «Кросс Нации». В столице Южного Урала старт пройдет на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим комплексом имени Е. Елесиной, сообщает региональный Минспорт.
На стартовую линию всероссийского дня бега «Кросс Нации» выйдут более 20 000 любителей спорта Южного Урала. Центральные старты запланированы в Златоусте на территории городского пруда «Тарелка», в Магнитогорске — на территории «Парки Магнитки».
В областном центре Челябинской области «Кросс Нации» состоится на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим комплексом имени Е. Елесиной (пр. Ленина, 84), где, помимо спортивных забегов, спустя долгое время возвращаются массовые забеги жителей районов Челябинска. Отметим, что Всероссийский день бега проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография».
Напомним, что в прошлом году из-за действующих ограничений в связи с пандемией были отменены массовые забеги. На старт вышли только около пятисот воспитанников детско-юношеских спортивных школ.
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