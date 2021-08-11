В Челябинске состоится хоккейный турнир памяти Валерия Карпова

В нем примут участие шесть команд

С 17 по 21 августа в южноуральской столице пройдет хоккейный турнир, посвященный памяти Валерия Карпова. В нем примут участие шесть хоккейных команд 2005 г. р., а матчи пройдут во дворце спорта «Трактор», сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.



В хоккейном турнире примут участие шесть коллективов: «Трактор», «Салават Юлаев» (Уфа), «Югра-Юниор» (Ханты-Мансийск), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Авангард» (Омск) и «Металлург» (Магнитогорск). На главной арене ДС «Трактор» (ул. Савина, 1) команды сыграют друг с другом по круговой системе, по итогам которой определятся победитель и призеры турнира.



Валерий Карпов является одним из самых известных хоккеистов «Трактора» середины 90-х годов. Воспитанник клуба, провел за «Трактор» восемь сезонов (1988/1989—1994/1995, 2005/2006). Чемпион мира 1993 года, участник Олимпийских игр 1994 года.



Летом 2006 года Валерий Карпов принял решение завершить игровую карьеру. В 2009 году работал менеджером клуба «Автомобилист» (Екатеринбург). В июне 2014 года сообщалось, что Валерий Карпов войдет в тренерский штаб клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Челмет» и будет помогать Алексею Тертышному. Однако незадолго до этого трагически ушел из жизни в возрасте 43 лет.



Автор: Степан Тимощук

