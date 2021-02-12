В Челябинске состоится интерактивный байк-баттл

Соревнования пройдут в эти выходные в ТРК «Горки»

Уникальный интерактивный байк-баттл состоится в эти выходные в Челябинске. Новички и любители смогут попробовать свои силы на интерактивных велосоревнованиях. Они пройдут в это воскресенье, 14 февраля, в ТРК «Горки».



По словам организаторов, попробовать себя может любой желающий, поскольку порог входа в велосоревнования минимальный. Также соревнования подойдут и для любителей велоспорта и позволят им потренироваться в комфортных условиях. Устроители мероприятия уверяют, они — единственные в России проводят подобные турниры.

«Всё будет максимально удобно: будет раздевалка, вода, еда, фотографы и видеографы. Всем, кто боится принимать участие в соревнованиях, но хочет попробовать свои силы на диковинных интерактивных станках, — будет выделено отдельное полностью оснащенное место», — рассказали ИА «Первое областное» организаторы мероприятия.

Организаторы подготовили призовой фонд. Победители среди мужчин получат 3 000 рублей, занявшие второе место — 2 000, а бронзовые призеры — 1 000 рублей. Для девушек за призовые места предусмотрены награды в 1 500, 1 000 и 500 рублей соответственно.