В Челябинске пройдет четвертый этап Кубка Урала по автомодельному спорту

На соревнованиях выступят около 60 юных спортсменов

В ближайший уик-энд, 18 и 19 октября, в южноуральской столице состоится четвертый этап Кубка Урала по автомодельному спорту, в котором примут участие около 60 юных спортсменов из Челябинска, Златоуста, Магнитогорска, Уфы, Екатеринбурга и Москвы. Турнир пройдет на площадке образовательного центра «Ньютон», сообщает региональный Минспорт.



Старты имеют особое значение для поклонников автомодельного спорта. Это первые соревнования, которые проводит воссозданная федерация автомодельного спорта Челябинской области. Её работу организовали педагоги дополнительного образования региона Владимир Зворский, Алексей Чертов и Иван Портнягин.



На четвертый этап по автомодельному спорту пройдет в пяти классах заездов. В соревнованиях примут участие как новички, так и профи. Например, воспитанник Дворца пионеров и школьников 15-летний Денис Колесов — обладатель «бронзы» Кубка России по автомодельному спорту.



Состязания пройдут 18 декабря с 10 до 17 часов и 19 декабря с 10 до 14 часов в ОЦ «Ньютон» (250-летия Челябинска, 46, спортзал).

