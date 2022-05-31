В Челябинске 4 июня в экстрим-парке «Кемма» пройдет открытие сезона автокросса, в рамках которого состоится первый этап чемпионата Уральского федерального округа и чемпионата Челябинской области, сообщает региональный Минспорт.
Участники на высокой скорости преодолевают грунтовую трассу на специально подготовленных автомобилях. Болельщики видят сразу весь трек и могут наблюдать за борьбой в течение всей гонки, от старта до финиша. Одновременно в заезде стартуют до 10 машин.
Отметим, что для болельщиков оборудованы зрительские зоны, с которых видна вся трасса, и удобные парковочные места. Открытие соревнований в 13:30, вход свободный для всех желающих.
Напомним, что в прошлом году в Челябинске прошел этап Кубка России по автокроссу. В соревнованиях приняли участие сильнейшие гонщики Урала и Сибири. Также в Челябинской области 4 июня на курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль экстрима и любительских гонок на внедорожных мотоциклах «Light Enduro Racing: на рубеже».
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