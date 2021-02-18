В Челябинске состоится благотворительный мастер-класс чемпионов мира по гимнастике

Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд

Чемпионы мира по художественной и спортивной гимнастике приедут в Челябинск. В столице Южного Урала в субботу, 27 февраля, состоится благотворительный мастер-класс.



В нем примут участие чемпионка мира и Европы Александра Солдатова и серебряный призер Олимпиады и чемпион мира Иван Стретович. Об этом ИА «Первое областное» сообщили представители тренировочного центра SportGym. Мастер-класс будет носить благотворительный характер, а все вырученные от него средства пойдут на помощь детям.

«Чемпионы проведут мастер-класс как для юных гимнастов и гимнасток, так и для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В школе олимпийского резерва также занимаются дети с интеллектуальными нарушениями, а федерация проводит занятия по гимнастике для детей с нарушениям слуха. Два часа чемпионы будут передавать юным спортсменам свое мастерство и свои умения. После мастер-класса состоится автограф и фотосессия», — рассказали организаторы мероприятия.

Мастер-класс пройдет в следующую субботу, 27 февраля, с 15:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва № 4. Для зрителей вход на мероприятие свободный с соблюдением масочного режима, для спортсменов — по записи.