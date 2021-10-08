На Южном Урале 23 и 24 октября состоится авиамодельный фестиваль. В турнире будут соревноваться простейшие свободнолетающие модели, планеры с динамическим стартом «Катапульта» и самолет на резиномоторе. Юные авиамоделисты со всей России будут бороться за звание лучших в умении управлять самолетами, сообщает региональный Минспорт.
На фестивале ожидается насыщенная развлекательная программа. Запуск различных летательных аппаратов — самолетов, квадрокоптеров и парашютов; мастер-классы по робототехнике, программированию, 3D-моделированию, авиамоделированию и виртуальному пилотированию; стендовая выставка авиамоделей; соревнования по робофутболу и многое-многое другое. В пяти классах моделей самолетов, предназначенных для полета в закрытых помещениях.
«Челябинск впервые за всю историю развития авиамодельного спорта проводит у себя дома соревнования подобного уровня — Всероссийскую научно-техническую олимпиаду по авиамоделированию и первенство России по авиационным зальным метательным моделям. А это значит, что зрителей ожидает яркое мероприятие, на которое можно прийти всей семьей. Родителям будет интересно открыть для себя новое направление занятий техническим творчеством, ну а детям — посмотреть на полеты и посетить увлекательные мастер-классы», — комментирует Владислав Халамов, руководитель Регионального центра технического творчества.
Обращаем ваше внимание, что в связи с эпидемиологической обстановкой участники и зрители допускаются на место проведения соревнований при наличии отрицательного теста на COVID-19, полученного методом ПЦР. Для лиц старше 18 лет обязательно наличие QR-кода, полученного с использованием ГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Напоминаем, что фестиваль пройдет 23 октября с 10:00 до 16:00 и 24 октября с 12:00 до 16:00 на закрытой площадке легкоатлетического манежа УралГУФК по адресу: ул. Энгельса, 22. Вход свободный.
Автор: Степан Тимощук
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