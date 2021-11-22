В Челябинске с 25 по 28 ноября пройдут соревнования по гиревому спорту в манеже легкоатлетического комплекса им. Елены Елесиной. В турнире примут участие около 100 спортсменов из 15 регионов страны, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Челябинская область примет всероссийские соревнования, которые являются одними из самых популярных сегодня в России. Соревнования такого уровня столица Южного Урала принимает впервые. Их особенностью является то, что они будут мастерскими, то есть каждый участник может выполнить норматив мастера спорта России.
В турнире должны принять участие около 100 спортсменов из 15 регионов страны. Торжественное открытие соревнований состоится 26 ноября в 14:00.
На соревнованиях выступит прославленный гиревик Челябинской области, студент ЮУрГАУ, многократный победитель и рекордсмен мира и Европы, мастер спорта международного класса Вячеслав Плотников. Также Челябинскую область представят студенты ЮУрГУ, ВУНЦ ВВС «ВВА», ЮУрГАУ и УралГУФК.
Отметим, что победителям и призерам соревнований будут вручены памятные кубки, медали и дипломы министерства спорта России.
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