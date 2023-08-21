В челябинском ледовом дворце «Уральская молния» с 23 по 24 августа пройдут всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Летний Кубок СКР». В турнире примут участие спортсмены из 10 регионов России и Казахстана, сообщает региональный Минспорт.

На челябинский лед выйдут конькобежцы из Свердловской, Кировской, Омской, Мурманской, Архангельской, Нижегородской областей, Красноярского, Алтайского, Пермского, Хабаровского края, Республики Карелии и Казахстана.

В первый день соревнований пройдут состязания на дистанциях 500 м и 1500 м (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки). Во второй день состоятся забеги на 1000 м и 3000 м (женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки), а также на дистанции 5000 м среди мужчин.

Добавим, что ранее в челябинском ЛД «Уральская молния» прошел финал IV зимней Спартакиады молодежи России по конькобежному спорту. В нем приняли участие сильнейшие юниоры страны из 22 регионов. Южноуральцы завоевали три медали, победу одержал челябинец Степан Чистяков, показав лучшее время на дистанции 1500 метров.