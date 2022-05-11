В Челябинске пройдут соревнования по «европейскому джиу-джитсу»

Турнир посвящен памяти разведчика Умедджона Давлатова

В субботу, 14 мая, в Челябинске состоится открытый турнир по грэпплингу — разновидности борцовских единоборств, которую называют европейским джиу-джитсу. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Челябинской области в возрасте от 5 лет и старше, сообщило сегодня, 11 мая, Министерство спорта Челябинской области.

Грэпплинг сочетает в себе борцовские техники из разных боевых искусств. Его отличительная особенность — акцент на досрочном завершении поединка с помощью болевого или удушающего приема, а не на победе по очкам. Поэтому грэпплинг имеет еще одно распространенное название — «борьба до сдачи».

Соревнования пройдут в «Гагарин парке» (ул. Труда, 183). Начало соревнования — в 10:00, торжественное открытие запланировано на 12:00.

В Министерстве спорта отметили, что турнир посвящен памяти Умедджона Рахматовича Давлатова — погибшего военнослужащего 30-го отдельного разведывательного батальона 90-й танковой дивизии.