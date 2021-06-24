В Челябинске пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной команды России

Южноуральская столица вновь примет статусное спортивное мероприятие

11 и 12 сентября в Челябинске пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной команды России. Договоренность о проведении этого мероприятия была достигнута на декабрьском чемпионате страны между руководством ФФККР и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Ежегодные контрольные прокаты фигуристов сборной России проводятся по традиции перед началом сезона. Спортсмены представляют на суд специалистов и зрителей программы, с которыми будут выступать в новом сезоне. Следующий сезон — олимпийский, что только подогревает интерес к спортсменам. В прокатах планируется участие всех ведущих фигуристов нашей сборной.

11 сентября участники контрольных прокатов исполнят короткие программы, танцевальные дуэты — ритм-танец. 12 сентября — произвольные прокаты. Исполнению программ на публике будут предшествовать тренировки и консультации с судьями и техническими специалистами, которые оценят программы и дадут рекомендации.

«У южноуральских зрителей появится уникальная возможность первыми увидеть новые программы наших фигуристов. Приятно, что Федерация фигурного катания России выбрала Челябинск для проведения столь важного мероприятия в олимпийский сезон. Наши болельщики очень любят этот вид спорта, очень тепло принимают спортсменов и переживают за каждого», — отмечает член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России, директор челябинской СШОР «Тодес» Владислава Глазкова.

Челябинск уже имеет опыт проведения российских и международных турниров по фигурному катанию. В столице Южного Урала в разные годы проходили первенство России среди юниоров, взрослые чемпионаты страны, а также этап Гран-при среди юниоров.