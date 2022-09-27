В Челябинске пройдут игры «Финала четырех» отборочного этапа Кубка России по баскетболу За две путевки в основную сетку турнира будут бороться четыре команды Челябинск примет баскетбольный турнир «Финала четырех» отборочного этапа Кубка России. 1—2 октября во Дворце пионеров на Алом поле за две путевки в основную стадию турнира поборются четыре коллектива, среди них и два южноуральских клуба — «Челбаскет» и «Металлург», сообщает Российская федерация баскетбола.



По итогам группового турнира отборочного этапа Кубка России в «Финал четырех» вышли три победителя групп, а также лучшая среди команд, занявших вторые места. В группе «А» в Ессентуках уверенную победу одержал ростовский клуб БАРС-РГЭУ, а «Чебоксарские ястребы» одержали победу в группе «В».



В Челябинске



Накануне РФБ опубликовала расписание матчей «Финала четырех». Так, 1 октября, в полуфиналах между собой сыграют БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) vs «Металлург» (Магнитогорск) и «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) — «Челбаскет» (Челябинск). Победители получат право не только сыграть на следующий день в финале Кубка С. Н. Тараканова, но и продолжат борьбу в основной сетке Кубка России, начиная с 1/16 финала. Отметим, что на этой стадии в борьбу вступят 14 представителей Суперлиги.



Напомним, что в это межсезонье челябинский клуб «Челбаскет» возглавил

Челябинск примет баскетбольный турнир «Финала четырех» отборочного этапа Кубка России. 1—2 октября во Дворце пионеров на Алом поле за две путевки в основную стадию турнира поборются четыре коллектива, среди них и два южноуральских клуба — «Челбаскет» и «Металлург», сообщает Российская федерация баскетбола.По итогам группового турнира отборочного этапа Кубка России в «Финал четырех» вышли три победителя групп, а также лучшая среди команд, занявших вторые места. В группе «А» в Ессентуках уверенную победу одержал ростовский клуб БАРС-РГЭУ, а «Чебоксарские ястребы» одержали победу в группе «В».В Челябинске в группе «Б» у обоих южноуральских коллективов было по 2 победы и 1 поражению. Однако магнитогорцы заняли первое место по результату личной встречи. Тем не менее «Челбаскет» тоже попал в число участников Кубка С. Н. Тараканова. Челябинцы стали лучшими среди трех вторых команд по суммарной разнице очков.Накануне РФБ опубликовала расписание матчей «Финала четырех». Так, 1 октября, в полуфиналах между собой сыграют БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) vs «Металлург» (Магнитогорск) и «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) — «Челбаскет» (Челябинск). Победители получат право не только сыграть на следующий день в финале Кубка С. Н. Тараканова, но и продолжат борьбу в основной сетке Кубка России, начиная с 1/16 финала. Отметим, что на этой стадии в борьбу вступят 14 представителей Суперлиги.Напомним, что в это межсезонье челябинский клуб «Челбаскет» возглавил бывший тренер «Чебоксарских ястребов» Алексей Миронов, также в южноуральскую команду перешли три игрока из Чебоксар — разыгрывающий Павел Кольцов, центровой Сергей Жульков и легкий форвард Павел Новиков. Поэтому очно противостояние «Чебоксарских ястребов» и «Челбаскета» в Кубке России будет максимально интересным.

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