В Челябинске пройдут гонки на сапбордах в рамках фестиваля Южного Урала

Соревнования состоятся 27 августа в акватории спортшколы № 11

«Сапбординг с каждым годом набирает популярность. В прошлом году мы в этом убедились, когда получили запрос на установку понтона, спуска к воде на реке Миасс. После его установки сапбордистов в центре города стало больше, мы получили положительные отклики. Следующим этапом стал первый фестиваль по сапбордингу. Увидев заинтересованность в мероприятии такого формата, в этом году ожидаем также большое количество участников из других городов и регионов»,

— говорит начальник городского спортуправления Максим Клещевников.