В Челябинске 27 августа в акватории спортшколы № 11 пройдет фестиваль сапсерфинга. В рамках мероприятия состоятся гонки на сапбордах среди любителей и профессионалов, а также мастер-классы от профессиональных спортсменов, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
В программе фестиваля пройдут мастер-классы для развития силы, гибкости и выносливости от мастера спорта по легкой атлетике Александра Симакова. Спортсменка покажет, в какой последовательности происходит движение каждого сустава при гребле на сапах.
Тренировки по технике гребли проведет команда «What? Sup!». Спортсмены являются призерами соревнований, которые проходили на Урале, в Сибири и даже в Центральной России. Также состоится групповая разминка от чемпионки мира по плаванию в ластах и тренера с 13-летним стажем Алины Харитоновой.
«Сапбординг с каждым годом набирает популярность. В прошлом году мы в этом убедились, когда получили запрос на установку понтона, спуска к воде на реке Миасс. После его установки сапбордистов в центре города стало больше, мы получили положительные отклики. Следующим этапом стал первый фестиваль по сапбордингу. Увидев заинтересованность в мероприятии такого формата, в этом году ожидаем также большое количество участников из других городов и регионов», — говорит начальник городского спортуправления Максим Клещевников.
Добавим, что ранее в Челябинске в акватории Шершневского водохранилища прошел фестиваль сапсерфинга GlobalSupMania. В рамках мероприятия состоялись гонки на сапбордах среди любителей и профессионалов. В них приняли участие более сотни человек.
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