В Челябинске пройдут финальные соревнования по лапте

В турнире примут участие шесть команд

В ближайшую субботу, 4 сентября, на стадионе им. Колющенко в Челябинске состоится 4-й этап социально-спортивного проекта «Русская лапта». В финальном турнире выступят шесть сильнейших команд региона, прошедших отбор на муниципальных соревнованиях, сообщает региональная Федерация лапты.



Проект «Русская лапта» проводился в регионе в несколько этапов. На начальных уровнях прошли мастер-классы по лапте и тренировки в каждом из районов — участников проекта. На третьем этапе прошли отборочные соревнования, победители которых выступят на финальном турнире. Соревнования проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни и увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также развития лапты в Челябинской области.



На финальных соревнованиях смогут выступить участники старше 16 лет. В 11:00 начнутся предварительные игры в подгруппах и полуфиналы. С 15:00 до 18:00 запланированы финальные матчи, после чего состоится церемония награждения победителей и призеров турнира.



Автор: Степан Тимощук

