В Челябинске с 16 по 25 мая в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова пройдут финальные игры первенства России среди юниоров до 17 лет. За победу в решающем турнире поборются 10 сильнейших команд, ставших лучшими в своих регионах. Челябинск представит «Трактор U17», сообщает пресс-служба МХК «Белые медведи».
Челябинская команда выступит под руководством Олега Давыдова и Сергея Хрущева. «Черно-белые» не сумели завоевать первое место в своей подгруппе, однако сыграют в турнире по праву принимающей стороны. Челябинские юниоры проведут первую встречу 16 мая против сверстников московского «Динамо». Вход на предстоящие встречи ― бесплатный.
Южноуральский коллектив будет выступать в группе А против «Ак Барса» (Казань), «Динамо» (Москва), «Амура» (Хабаровск), «Авангарда» (Омск). В другой группе, В, будут выступать «Локомотив» (Ярославль), «Сибирь» (Новосибирск), «Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург) и «Металлург» (Магнитогорск).
Расписание матчей группового этапа:
16 мая
09:15. «Локомотив» vs «Металлург»
12:15. «Трактор» vs «Динамо»
15:15. СКА vs «Сибирь»
18:15. «Ак Барс» vs «Авангард»
17 мая
09:15. СКА vs «Северсталь»
12:15. «Трактор» vs «Ак Барс»
15:15. «Сибирь» vs «Металлург»
18:15. «Амур» vs «Динамо»
18 мая
09:15. «Локомотив» vs «Сибирь»
12:15. «Амур» vs «Трактор»
15:15. «Северсталь» vs «Металлург»
18:15. «Динамо» vs «Авангард»
20 мая
09:15. «Северсталь» vs «Сибирь»
12:15. «Авангард» vs «Амур»
15:15. «Динамо» vs «Ак Барс»
18:15. СКА vs «Локомотив»
21 мая
09:15. «Локомотив» vs «Северсталь»
12:15. «Авангард» vs «Трактор»
15:15. СКА vs «Металлург»
18:15. «Амур» vs «Ак Барс»
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