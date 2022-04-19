В Челябинске пройдет юбилейный джип-триал «Апрельская засада»

Соревнования состоятся на полигоне экстрим-парка «КЕММА» 23 апреля

В ближайшие выходные, 23 апреля, на территории полигона экстрим-парка КЕММА» состоится джип-триал «Апрельская засада». В нынешнем году гонки на внедорожниках пройдут в пятый раз. В них примут участие экипажы из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также Республики Башкортостан, сообщают организаторы мероприятия.

Соревнования пройдут на специальных разделенных секциях, в каждой из которых организаторы приготовили сложные задания. Участники должны будут выполнить их в любом порядке, а зрители смогут свободно и безопасно перемещаться между ними.

На территории полигона есть рвы, ямы, заболоченные и водные участки, горки и крутые холмы. Чтобы преодолеть их, показав лучшее время и не набрав штрафных баллов, спортсменам придется изрядно потрудиться, полагаясь исключительно на силы своего экипажа и техническую подготовку автомобиля, ведь перевороты и боковые опрокидывания — обычное дело на такого рода соревнованиях.

Программа соревнований:

07:00—11:00. Регистрация участников, техническая инспекция

11:10. Предстартовый брифинг

11:30. Торжественное открытие

12:00. Начало соревнований

17:00. Окончание соревнований

19:00. Награждение победителей и призеров

Организаторами мероприятия выступят СТК «OFFROAD74» при поддержке Министерства спорта Челябинской области и региональной федерации автомобильного спорта.