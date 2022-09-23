В Челябинске пройдет второй сезон «Лиги Андрея Зубкова»

В этом году соревнования пройдут среди юношей и девушек

«Приветствую всех участников второго сезона „Лиги Андрея Зубкова“. Хочу пожелать вам честной борьбы, интересного соперничества и, самое главное, чтобы не было травм. Этот сезон будет гораздо интереснее. Желаю вам всем удачи!»

— напутствовал Андрей Зубков.