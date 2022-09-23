Сегодня, 23 сентября, в Челябинске стартовал первый тур второго сезона открытых соревнований по баскетболу «Лиги Андрея Зубкова». В этом году в соревнованиях примут участие не только юноши, но и девушки двух возрастов, сообщает региональная Федерация баскетбола.
После летнего перерыва на Южный Урал возвращается одна из самых ярких лиг — «Лига Андрея Зубкова». Организаторы готовят для всех участников призы и подарки. В прошлом сезоне Андрей Зубков лично провел тренировку с парнями из БШ «Пионер», а всем победителям подарил футболки со своим автографом. Также Андрей презентовал чемпионский кубок юным баскетболистам. Победитель Единой лиги ВТБ привез трофей в родную спортшколу.
«Приветствую всех участников второго сезона „Лиги Андрея Зубкова“. Хочу пожелать вам честной борьбы, интересного соперничества и, самое главное, чтобы не было травм. Этот сезон будет гораздо интереснее. Желаю вам всем удачи!» — напутствовал Андрей Зубков.
С 23 по 25 сентября в Челябинске пройдет первый тур лиги среди команд юношей 2009 г. р. За победу будут бороться восемь команд: челябинские СШ «Олимп», СШОР № 8, «Пионер», ДЮСШ № 6 им. Расторгуева из Томска, подмосковная «Лобня», тюменская СШ № 3, магнитогорское «Динамо» и «Арматура» из Благовещенска. В прошлом сезоне в возрастной категории «юноши 2009 года рождения» в финальной схватке победу одержала БШ «Пионер».
Напомним, что Федерация баскетбола Челябинской области обратилась к форварду с идеей проведения таких матчей, и Зубков согласился стать куратором проекта. Андрей Юрьевич Зубков является российским профессиональным баскетболистом, играющим на позиции тяжелого форварда. Он вырос в Челябинске и начинал заниматься баскетболом в городской школе № 8. Сейчас он выступает за баскетбольный клуб «Зенит».
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