В Челябинске пройдет всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина

Соревнования пройдут 4 ноября в легкоатлетическом манеже УралГУФК

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В челябинском легкоатлетическом манеже УралГУФК 4 ноября состоится юбилейный, десятый всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина. В состязаниях примут участие более 400 спортсменов до 15 лет. На следующий день после соревнований состоится мастер-класс с бронзовым призером Олимпийских игр — 2000 Юрием Степкиным, сообщают организаторы соревнований.



Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек посвящен памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области Петра Сумина, который внес большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Челябинской области и Российской Федерации.



Отметим, что за всю историю проведения соревнований в них приняли участие около 4000 спортсменов из разных уголков России — Уральского, Сибирского, Приволжского, Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Дальневосточного федеральных округов, республик — Башкортостан, Крым, ДНР. Кроме того, городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и стран ближнего зарубежья — Таджикистана и Казахстана.



Поединки начнутся в 10:00, торжественная церемония открытия запланирована на 14:30. Кроме того, на следующий день, 5 ноября, пройдет мастер-класс с участием бронзового призера Олимпийских игр Юрия Степкина.



Организаторами соревнования выступили агрохолдинг «Равис» при поддержке правительства Челябинской области и администрации города Челябинска.



Возрастное ограничение: 6+.



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