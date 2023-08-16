В челябинской областной спортивной школе по футболу 26 августа пройдет Всероссийский футбольный фестиваль «Мы в игре. лето». Для девочек 7—12 лет проведут мастер-классы и целый футбольный турнир. Лучшие спортсменки будут приглашены в челябинскую школу, сообщает пресс-служба ОГАУ «ОСШ-Челябинск».
«Футбольный фестиваль — это комплекс мероприятий, направленный на предоставление возможности получить игровую практику юным футболисткам, а также ознакомиться с базовыми азами игры в футбол», — отметили в областной спортивной школе по футболу.
На фестивале юные футболистки познакомятся с футболом, а также примут участие в мастер-классах от профессиональных спортсменов. Позже состоится футбольный турнир, в котором футболистки будут играть с различными командами, при этом без оглядки на результат. По итогам фестиваля лучшие игроки будут приглашены на занятия в челябинской областной спортивной школе по футболу.
Добавим, что накануне в 18-м туре ЮФЛ в дивизионе «Приволжье» две челябинские команды юношей встречались в Саратове с местным «Соколом». Ребята 2008 года рождения одержали уверенную победу со счетом 2:0, а старшие их товарищи добыли только одно очко, сыграв вничью — 0:0.
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