В Челябинске пройдет Всероссийский футбольный фестиваль «Мы в игре. лето»

Соревнования среди девочек состоятся в областной спортивной школе по футболу

«Футбольный фестиваль — это комплекс мероприятий, направленный на предоставление возможности получить игровую практику юным футболисткам, а также ознакомиться с базовыми азами игры в футбол»,

— отметили в областной спортивной школе по футболу.