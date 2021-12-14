В Челябинске пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева

Традиционные состязания соберут спортсменов в 5‑й раз

15 и 16 декабря 2021 года в Челябинске состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева среди юниоров и юниорок до 23 лет. Они являются отборочными на первенство России среди спортсменов этой возрастной группы с правом присвоения победителям звания «Мастер спорта России», сообщает Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Александра Миллера.

Торжественное открытие мероприятия пройдет в среду в 16 часов. В первый день будут разыграны награды в весовых категориях до 60, 66 и 73 килограммов у юниоров и до 48, 52, 57 и 63 килограммов у юниорок до 23 лет. 16 декабря за награды поспорят юниоры до 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов и юниорки до 70, 78 и свыше 78 килограммов. Начало предварительных поединков оба дня — в 10 часов утра.

В этом году за спортивную честь нашего региона поспорят прошлогодние медалисты Анастасия Холодилина (свыше 78 кг), Владлена Фарахутдинова (48 кг), Юлия Крутихина (63 кг), Алексей Собянин (73 кг), Артем Артемьев, Денис Коротаев, Кирилл Рошка и Данила Сиряк (все — 100 кг), а также Михаил Блинов (60 кг), Тимурлан Узденов (66 кг), Асхаб Хаджимурадов (81 кг), Егор Малкин, Владимир Антонов (оба — 90 кг), Артемий Человечков (свыше 100 кг).

Напомним, что в 2020 году Всероссийские соревнования памяти Григория Веричева проводились 21 и 22 ноября. В стартовый день турнира возле первого в России регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо был торжественно открыт мемориальный объект — бюст Хариса Юсупова, основателя дзюдо в областном центре, заслуженного тренера СССР и России, почетного гражданина города Челябинска.

Соревнования, которые проходят в Челябинске ежегодно, носят имя заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Григория Веричева. Он был воспитанником заслуженного тренера СССР и РСФСР Хариса Юсупова.

Григорий Веричев — бронзовый призер Олимпийских игр (1988). Чемпион мира (1987). Обладатель Кубка мира (1984, 1986). Победитель Межконтинентального Кубка (1986) в составе сборной Европы. Чемпион Европы (1981, 1985, 1987, 1988). Девятикратный чемпион СССР. За свою спортивную карьеру участвовал в 187 турнирах, провел более 800 схваток и выиграл 161 медаль различного достоинства. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть».

Во Всемирный день дзюдо ИА «Первое областное» вспомнило основные вехи развития этого вида спорта на Южном Урале и отметило спортсменов, которым удалось наиболее ярко проявить себя на международной арене.