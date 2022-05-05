В Челябинске пройдет V Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль

Почетным гостем мероприятия станет силач Михаил Кокляев

Накануне Дня Победы в Челябинске состоится традиционный Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль. В УСК УралГУФК пройдут состязания по силовым видам спорта и единоборствам, а для всех желающих предусмотрены интерактивные площадки, мастер-классы, показательные выступления атлетов и творческих коллективов, сообщают организаторы мероприятия.

Спортивная программа V Георгиевского фестиваля предусматривает соревнования по нескольким видам спорта: армрестлингу, силовому экстриму, гиревому спорту, многоборью ГТО, воркауту, народному жиму, карате, кикбоксингу, армейскому рукопашному бою и др.

Предусмотрена и большая программа для зрителей, принять участие в которой сможет любой желающий. Так, известные южноуральские спортсмены проведут для гостей мастер-классы, будут работать на арене интерактивные площадки. В программе мероприятия — выступления атлетов и творческих коллективов, а почетным гостем станет известный в прошлом тяжелоатлет, обладатель нескольких рекордов в силовом экстриме Михаил Кокляев.

Торжественная церемония открытия V Георгиевского спортивно-патриотического фестиваля запланирована на 7 мая в 12:00 в УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Вход свободный.