В Челябинске 7 августа на спортплощадке у Дворца пионеров и школьников на Алом поле пройдет турнир по стритболу в рамках международной премии по уличной культуре «Кардо». Главный приз, который достанется победителям, — поездка в Белгород на финал премии, сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.
В турнире примут участие 24 мужские команды. Также в рамках мероприятия пройдет данк-контест и состязание лучших снайперов. Победители и призеры всех номинаций получают призы и подарки от спонсоров. Победители получат 10 000 рублей, за вторые и третьи места предусмотрены премии в размере 6000 и 4000 рублей соответственно.
Чтобы принять участие в турнире, необходимо заполнить Google-форму, а также зарегистрировать команду на fiba3×3.com по ссылке.
Напомним, что челябинская команда «Курчатов» выступила на своем первом турнире по баскетболу 3×3. Южноуральцы заняли четвертое место на Ural Volga League.
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