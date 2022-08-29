В Челябинске пройдет турнир по баскетболу среди женских команд памяти Ю. Н. Перминова

Соревнования состоятся 3—5 сентября во Дворце пионеров и школьников

В Челябинске с 3 по 5 сентября состоится межрегиональный турнир по баскетболу среди женских команд памяти заслуженного тренера России Юрия Перминова. В турнире примут участие команды Sima-land, «Славянка», «Надежда-2» и студенческая сборная Челябинска, сообщает пресс-служба БК «Славянка».



Турнир памяти Юрия Николаевича станет первым серьезным испытанием для женской команды «Славянка», которая месяц назад пополнила состав системы «Челбаскет». Вход на соревнования свободный. Прямая трансляция турнира будет в группе Федерации баскетбола Челябинской области.



Юрий Николаевич Перминов — вдохновитель женского баскетбола в Челябинске. Основатель, президент и главный тренер БК «Славянка», благодаря ему в 1989 году в столице Южного Урала появилась первая профессиональная женская баскетбольная команда.



Полное расписание турнира:



3 сентября (суббота)

17:00 «Славянка» — Sima-land, г. Екатеринбург

18:45 «Надежда-2», г. Оренбург — Студенческая сборная Челябинска



4 сентября (воскресенье)

17:00 «Славянка» — «Надежда-2», г. Оренбург

18:45 Sima-land, г. Екатеринбург — Студенческая сборная Челябинска



5 сентября (понедельник)

12:00 Sima-land, г. Екатеринбург — «Надежда-2», г. Оренбург

19:20 «Славянка» — Студенческая сборная Челябинска

