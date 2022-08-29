В Челябинске с 3 по 5 сентября состоится межрегиональный турнир по баскетболу среди женских команд памяти заслуженного тренера России Юрия Перминова. В турнире примут участие команды Sima-land, «Славянка», «Надежда-2» и студенческая сборная Челябинска, сообщает пресс-служба БК «Славянка».

Турнир памяти Юрия Николаевича станет первым серьезным испытанием для женской команды «Славянка», которая месяц назад пополнила состав системы «Челбаскет». Вход на соревнования свободный. Прямая трансляция турнира будет в группе Федерации баскетбола Челябинской области.

Юрий Николаевич Перминов — вдохновитель женского баскетбола в Челябинске. Основатель, президент и главный тренер БК «Славянка», благодаря ему в 1989 году в столице Южного Урала появилась первая профессиональная женская баскетбольная команда.

Полное расписание турнира:

3 сентября (суббота)
17:00 «Славянка» — Sima-land, г. Екатеринбург
18:45 «Надежда-2», г. Оренбург — Студенческая сборная Челябинска

4 сентября (воскресенье)
17:00 «Славянка» — «Надежда-2», г. Оренбург
18:45 Sima-land, г. Екатеринбург — Студенческая сборная Челябинска

5 сентября (понедельник)
12:00 Sima-land, г. Екатеринбург — «Надежда-2», г. Оренбург
19:20 «Славянка» — Студенческая сборная Челябинска