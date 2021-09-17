Сегодня, 17 сентября, в челябинском Дворце пионеров и школьников им. Крупской стартуют игры открытого Кубка федерации баскетбола среди студенческих команд. Турнир посвящен памяти Виктора Григорьевича Болотина, который внес огромный вклад в развитие и становление баскетбола в регионе, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
В турнире примут участие студенческие команды крупнейших вузов региона. Среди них: МГТУ, ЮУрГУ, «Челбаскет-Славянка» (женщины), МГТУ, УрФУ, «Челбаскет-2», студенческая сборная Челябинской области (мужчины).
Виктор Григорьевич внес огромный вклад в развитие студенческого баскетбола на территории Челябинской области. В 1970 году сразу после окончания факультета физической культуры ЧГПИ он начал работать в Магнитогорске, где тренировал студенческую сборную Челябинской области на протяжении одиннадцати лет. После работал в ЧГПИ-ЧГПУ, руководил университетской мужской сборной командой по баскетболу, которая многократно становилась призером и победителем в областной спартакиаде вузов. За заслуги перед государством в деле обучения и воспитания студентов был неоднократно удостоен наград.
Напомним, что год назад Виктор Григорьевич ушел из жизни, но память о нем жива в сердцах его воспитанников.
Автор: Степан Тимощук
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