В Челябинске пройдет традиционный предсезонный турнир по волейболу

Во дворце спорта «Торпедо» сыграют мужские команды

С 27 по 29 августа в южноуральской столице состоится ставший уже традиционным волейбольный турнир памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. В нынешнем году он состоится в 15-й раз и откроет новый волейбольный сезон, сообщает пресс-служба челябинского ВК «Динамо».

В первый день турнира запланировано торжественное открытие и первое противостояние хозяев с гостями из Тюмени. В соревнованиях, кроме волейболистов челябинского «Динамо», участие примут «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), ВК «Тюмень», а также магнитогорская «Магнитка».

Все матчи пройдут во дворце спорта «Торпедо» (Копейское шоссе, 5). Турнир пройдет с соблюдением масочного режима и присутствием зрителей.

Расписание Кубка памяти В. Ф. Давыдова:

27 августа, пятница

16:00. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Магнитка» (Магнитогорск).

17:30. Торжественное открытие турнира.

18:30. «Динамо» (Челябинск) — «Тюмень».

28 августа, суббота

16:00. «Тюмень» — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург).

18:30. «Динамо» (Челябинск) — «Магнитка» (Магнитогорск).

29 сентября

12:00. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Тюмень».

14:00. «Динамо» (Челябинск) — «Локомотив-Изумруд».

Автор: София Поромова.