С 27 по 29 августа в южноуральской столице состоится ставший уже традиционным волейбольный турнир памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. В нынешнем году он состоится в 15-й раз и откроет новый волейбольный сезон, сообщает пресс-служба челябинского ВК «Динамо».
В первый день турнира запланировано торжественное открытие и первое противостояние хозяев с гостями из Тюмени. В соревнованиях, кроме волейболистов челябинского «Динамо», участие примут «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), ВК «Тюмень», а также магнитогорская «Магнитка».
Все матчи пройдут во дворце спорта «Торпедо» (Копейское шоссе, 5). Турнир пройдет с соблюдением масочного режима и присутствием зрителей.
Расписание Кубка памяти В. Ф. Давыдова:
27 августа, пятница
16:00. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Магнитка» (Магнитогорск).
17:30. Торжественное открытие турнира.
18:30. «Динамо» (Челябинск) — «Тюмень».
28 августа, суббота
16:00. «Тюмень» — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург).
18:30. «Динамо» (Челябинск) — «Магнитка» (Магнитогорск).
29 сентября
12:00. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Тюмень».
14:00. «Динамо» (Челябинск) — «Локомотив-Изумруд».
Автор: София Поромова.