В Челябинске пройдет традиционный мемориал по прыжкам в высоту

На соревнованиях выступят звезды российской легкой атлетики

Звезды мировой легкой атлетики приедут в Челябинск. В столице Южного Урала 19 января пройдет 39-й по счету «Мемориал почетного мастера спорта Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина» по прыжкам в высоту и с шестом. Традиционные старты откроют сезон для прыгунов-высотников, а на соревнованиях выступят лидеры российской легкой атлетики.



«Главной звездой предстоящих соревнований станет заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. В прыжковом секторе ей конкуренцию составит олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Анна Чичерова. В мужских состязаниях в прыжках в высоту главными фаворитами являются призеры чемпионатов мира Михаил Акименко и Илья Иванюк. В секторе для прыжков с шестом главные надежды южноуральских болельщиков связаны с выступлением серебряного призера чемпионата Европы-2018, кандидата на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио Тимура Моргунова»,— рассказали «Первому областному» информагентству в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Отметим, что также в турнире примут участие мастера спорта международного класса, победители, призеры чемпионатов России и международных соревнований. Всего в рамках соревнований будет разыграно 15 комплектов медалей. Турнир пройдет 19 января в УСК УралГУФК на Энгельса.