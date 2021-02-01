В Челябинске пройдет традиционный «Кубок Шафигуллина»

Турнир состоится на стадионе «Центральный» с 3 по 7 февраля

Стадион «Центральный» в Челябинске станет домом традиционного Кубка Шафигуллина. Футбольный турнир пройдет на спортивной арене с 3 по 7 февраля. Среди участников соревнований — четыре команды из Челябинской области: основная и молодежная команды ФК «Челябинск», миасское «Торпедо» и «Академия футбола», также представляющая столицу региона.



«Создатель и идейный вдохновитель турнира, заслуженный работник физической культуры, спортивный директор ФК „Челябинск“ Михаил Григорьевич Шафигулин отмечает, что главная цель Кубка — провести смотр талантливой молодежи, воспитанников южноуральских футбольных школ»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ФК «Челябинск».

Игры на стадионе «Центральный» пройдут с 3 по 7 февраля в 11:30 и в 14:15. Команды сыграют друг с другом в один круг. По результатам будет определен победитель и обладатель главного приза.