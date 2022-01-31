В Челябинске пройдет традиционный футбольный турнир «Кубок Шафигулина»

За трофей поборются четыре коллектива

На челябинском стадионе «Центральный» с 2 по 6 февраля пройдет традиционный зимний предсезонный футбольный турнир на призы Михаила Шафигулина. В нем примут участие три южноуральских коллектива, а также любительский футбольный клуб «Жасмин» из Свердловской области, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Зимние футбольные баталии являются традиционными и проходят в Челябинске в первой декаде февраля уже много лет. Организаторы Кубка — Федерация футбола Челябинской области и футбольный клуб «Челябинск», а основатель и идейный вдохновитель турнира, заслуженный работник физической культуры, спортивный директор ФК «Челябинск» Михаил Григорьевич Шафигулин отмечает, что главная цель турнира — провести смотр талантливой молодежи, воспитанников южноуральских футбольных школ.

Помимо футбольного клуба «Челябинск» в турнире участие примут еще три коллектива: «Торпедо» (Миасс), сборная Челябинской области, объединившая талантливых ребят — воспитанников местных футбольных школ, а также коллектив КФК из Екатеринбурга под названием «Жасмин» — победитель Межрегионального этапа Кубка России.

Все коллективы сыграют друг с другом в один круг. По результатам матчей будет определен победитель и обладатель главного приза. Все игры пройдут на стадионе «Центральный». Начало — в 11:30 и в 14:00.

Расписание матчей

2 февраля

11:30. ФК «Челябинск» — «Торпедо» (Миасс)

14:00. «Жасмин» (Свердловская область) — Сборная Челябинской области

4 февраля

11:30. Сборная Челябинской области — «Торпедо» (Миасс)

14:00. ФК «Челябинск» — «Жасмин» (Свердловская область)

6 февраля

11:30. ФК «Челябинск» — Сборная Челябинской области

14:00. «Торпедо» (Миасс) — «Жасмин» (Свердловская область)