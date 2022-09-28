В столицу Южного Урала приедут юные спортсмены из Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тюменской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии, Чувашии, а также Пермского края.
Церемония открытия турнира состоится 29 сентября в 16:30 на стадионе «Центральный». В 17:30 на поле стадиона выйдут самые младшие футболисты — дети 5—6 лет на мини-турнире «Метрошка бэби». 1 октября пройдут финальные игры и церемония награждения победителей. Абсолютные чемпионы фестиваля получат в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки и призовую поездку в Санкт-Петербург.
Отметим, что фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» проходит при поддержке Российского футбольного союза, губернатора Челябинской области и регионального министерства спорта, а также управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Челябинска.
Напомним, что южноуральский фестиваль детского футбола «Метрошка» признали лучшим спортивным проектом России. Он завоевал Гран-при Всероссийского конкурса «Ты в игре».