Челябинцев приглашают принять участие в историческом для Южного Урала празднике — Дне героев Танкограда, который пройдет в субботу, 8 октября, на муниципальной лыжной базе. В рамках праздника пройдут соревнования по спортивному ориентированию, сообщает региональный Минспорт.
В соревнованиях по спортивному ориентированию примут участие не только новички, но и опытные спортсмены, а также состоится турнир среди семей. Кроме того, все желающие могут посетить масштабную выставку музейных экспонатов Челябинского тракторного завода, тематические выставки военно-патриотических клубов.
Отметим, что среди участников праздника будут представители художественных мастерских завода, поисковых отрядов, «Волонтеры Победы», курсанты Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов. Для детей будут организованы тематические игровые площадки. Начало регистрации участников — с 9:45, парад открытия — в 10:30, начало стартов — с 11:00.
День героев Танкограда — это памятная дата Челябинской области. 6 октября 1941 года началась эвакуация Ленинградского Кировского завода в столицу Южного Урала. Законодательное собрание региона в 2016-м приняло решение ежегодно отмечать эту историческую дату.
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