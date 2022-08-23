В Челябинске пройдет спортивный фестиваль «Гимнастика Добра»

Мероприятие состоится 28 августа на сцене в Арт‑сквере на набережной реки Миасс

«Мы уже в третий раз проводим такое мероприятие и благодарны всем за то, что этот праздник стал ежегодным. Мы постарались объединить спорт и благотворительность, и нам это удалось. В течение трех часов у нас будет проходить развлекательная программа для детей и взрослых, можно будет и позаниматься, и поиграть, и посмотреть выступления. С радостью будем ждать всех желающих»,

— рассказывает председатель Федерации спортивной гимнастики города Челябинска Иван Новиков.