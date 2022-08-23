В Челябинске 28 августа состоится спортивный благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра». Он пройдет в Арт-сквере на набережной реки Миасс, а все собранные от его проведения средства будут переданы в фонд помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». В мероприятии примет участие серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Иван Стретович, сообщает региональный Минспорт.

На мероприятии с 14:00 до 17:00 пройдут спортивные конкурсы и эстафеты, зарядка с чемпионом, призы и подарки, показательные выступления как профессиональных спортсменов Уральского федерального округа, так и творческих коллективов и многое другое.

«Мы уже в третий раз проводим такое мероприятие и благодарны всем за то, что этот праздник стал ежегодным. Мы постарались объединить спорт и благотворительность, и нам это удалось. В течение трех часов у нас будет проходить развлекательная программа для детей и взрослых, можно будет и позаниматься, и поиграть, и посмотреть выступления. С радостью будем ждать всех желающих», — рассказывает председатель Федерации спортивной гимнастики города Челябинска Иван Новиков.
Отметим, что для любителей спортивной гимнастики предусмотрена автограф- и фотосессия с Иваном Стретовичем. Торжественная церемония открытия состоится в 15:00.

Напомним, ранее в Челябинске открыли секцию по спортивной гимнастике для особых детей. В ней будут заниматься девушки с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями.

Возрастное ограничение: 0+