В Челябинске 28 августа состоится спортивный благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра». Он пройдет в Арт-сквере на набережной реки Миасс, а все собранные от его проведения средства будут переданы в фонд помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». В мероприятии примет участие серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Иван Стретович, сообщает региональный Минспорт.
На мероприятии с 14:00 до 17:00 пройдут спортивные конкурсы и эстафеты, зарядка с чемпионом, призы и подарки, показательные выступления как профессиональных спортсменов Уральского федерального округа, так и творческих коллективов и многое другое.
«Мы уже в третий раз проводим такое мероприятие и благодарны всем за то, что этот праздник стал ежегодным. Мы постарались объединить спорт и благотворительность, и нам это удалось. В течение трех часов у нас будет проходить развлекательная программа для детей и взрослых, можно будет и позаниматься, и поиграть, и посмотреть выступления. С радостью будем ждать всех желающих», — рассказывает председатель Федерации спортивной гимнастики города Челябинска Иван Новиков.
Отметим, что для любителей спортивной гимнастики предусмотрена автограф- и фотосессия с Иваном Стретовичем. Торжественная церемония открытия состоится в 15:00.
Напомним, ранее в Челябинске открыли секцию по спортивной гимнастике для особых детей. В ней будут заниматься девушки с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями.
Возрастное ограничение: 0+
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес