В Челябинске с 24 по 29 сентября пройдет предварительный этап Кубка Молодежной лиги по волейболу. В столицу Южного Урала приедут шесть команд, которые разыграют две путевки в Финал четырех, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
За победу в предварительном этапе будут бороться: челябинское «Динамо-Метар-2», «Динамо-Ак Барс-УОР» (Казань), «Енисей-2» (Красноярск), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Протон» (Саратов), «Спарта-2» (Нижний Новгород). Игры пройдут во втором зале СК «Метар-Спорт». Вход на все матчи свободный.
Напомним, что челябинские студентки стали призерами всероссийского турнира по пляжному волейболу. Евгения Аликина и Ксения Сахнова из УралГУФКа завоевали бронзовые медали.
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