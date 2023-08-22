В Челябинске пройдет предсезонный гандбольный турнир памяти Виктора Давыдова За победу будут бороться четыре команды



Игры пройдут в челябинском ДС «Метар-Спорт». В стартовом поединке сыграют «Чеховские медведи — 2» и уфимский «Акбузат». А после состоится матч между «Динамо-Сунгуль» и казанским «Зилантом». Предсезонный турнир имеет большое значение для участвующих в нем команд в плане подготовки к старту нового сезона в чемпионате гандбольной Суперлиги.

Турнир по гандболу, посвященный памяти В. Давыдова. Расписание игр:



25 августа



13:30 — «Чеховские медведи — 2» (Чехов) — «Акбузат» (Уфа)



16:00 — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Зилант» (Казань)



26 августа



14:00 — «Чеховские медведи — 2» (Чехов) — «Зилант» (Казань)



16:00 — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Акбузат» (Уфа)



27 августа



14:00 — «Зилант» (Казань) — «Акбузат» (Уфа)



16:00 — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Чеховские медведи — 2» (Чехов).

Добавим, что в текущем межсезонье главным тренером ГК «Динамо-Сунгуль»

С 25 по 27 августа в Челябинске пройдет ежегодный предсезонный турнир по гандболу, посвященный памяти Виктора Давыдова, который в период с 1994 по 2005 год был председателем Законодательного собрания Челябинской области. В турнире примут участие четыре команды, в том числе южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль», сообщает региональный Минспорт.Игры пройдут в челябинском ДС «Метар-Спорт». В стартовом поединке сыграют «Чеховские медведи — 2» и уфимский «Акбузат». А после состоится матч между «Динамо-Сунгуль» и казанским «Зилантом». Предсезонный турнир имеет большое значение для участвующих в нем команд в плане подготовки к старту нового сезона в чемпионате гандбольной Суперлиги.Добавим, что в текущем межсезонье главным тренером ГК «Динамо-Сунгуль» был назначен Дмитрий Карлов — известный в прошлом спортсмен, чемпион мира — 1993. К новому сезону в российской Суперлиге в штабе клуба начали готовиться два месяца назад, приступив к формированию состава команды.

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