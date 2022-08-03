В Челябинске пройдет предсезонный гандбольный турнир памяти Давыдова

За победу будут бороться четыре команды

С 6 по 8 августа в Челябинске пройдет ежегодный предсезонный турнир по гандболу, посвященный памяти Виктора Давыдова, который в период с 1994 по 2005 год был председателем Законодательного собрания Челябинской области. В турнире примут участие четыре команды, в том числе южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль», сообщает пресс-служба команды.

Игры пройдут в челябинском ДС «Метар-Спорт». В стартовом поединке сыграют «Динамо-Сунгуль» и уфимский «Акбузат». После парада открытия (13:00) состоится матч между омским СКИФом и «Пермскими медведями».

Турнир по гандболу, посвященный памяти В. Давыдова. Расписание игр:

6 августа.

11:30 — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Акбузат» (Уфа)

13:00 — парад открытия

13:30 — СКИФ (Омск) — «Пермские медведи» (Пермь)

7 августа.

11:30 — «Пермские медведи» (Пермь) — «Акбузат» (Уфа)

13:30 — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — СКИФ (Омск)

8 августа.

11:30 — СКИФ (Омск) — «Акбузат» (Уфа)

13:30 — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Пермские медведи» (Пермь).

Предсезонный турнир имеет большое значение для участвующих в нем команд в плане подготовки к старту нового сезона в чемпионате гандбольной Суперлиги. И в первую очередь для обновленного «Динамо-Сунгуля». В этом межсезонье произошли большие кадровые перемены в руководстве клуба. На должность гендиректора команды назначен Андрей Косачев, а спортивным директором стал Вячеслав Нелюбин. В команду были приглашены целый ряд опытных игроков, в том числе становившихся призерами чемпионатов страны.

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