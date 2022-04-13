В Челябинске пройдут игры плей‑аута чемпионата российской волейбольной Суперлиги. «Динамо-Метар» занявший по итогам регулярного девятую строчку, сыграет в плей-ауте. С 22 по 27 апреля в СК «Метар-Спорт» соберутся шесть команд, которые разыграют места с 9-е по 14-е, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Шесть команд, которые не попали в плей-офф, сыграют один круг в турнире за 9–14 места. В их число вошли челябинское «Динамо-Метар», красноярский «Енисей», «Липецк», «Спарта» из Нижнего Новгорода, минская «Минчанка» и «Заречье-Одинцово» из Московской области.
Также будут учитываться результаты всех матчей регулярного чемпионата. Вход для всех желающих свободный.
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