В Челябинске пройдет плей‑аут чемпионата российской волейбольной Суперлиги

В турнире за 9–14-е места сыграет клуб «Динамо-Метар»

В Челябинске пройдут игры плей‑аута чемпионата российской волейбольной Суперлиги. «Динамо-Метар» занявший по итогам регулярного девятую строчку, сыграет в плей-ауте. С 22 по 27 апреля в СК «Метар-Спорт» соберутся шесть команд, которые разыграют места с 9-е по 14-е, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».



Шесть команд, которые не попали в плей-офф, сыграют один круг в турнире за 9–14 места. В их число вошли челябинское «Динамо-Метар», красноярский «Енисей», «Липецк», «Спарта» из Нижнего Новгорода, минская «Минчанка» и «Заречье-Одинцово» из Московской области.



Также будут учитываться результаты всех матчей регулярного чемпионата. Вход для всех желающих свободный.

