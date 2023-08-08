В Челябинске пройдет первый фестиваль адаптивных видов спорта для участников СВО

Организаторы подготовили площадки для 22 дисциплин

На челябинском стадионе им. Елены Елесиной впервые пройдет фестиваль адаптивных видов спорта для участников спецоперации. Мероприятие проведут 12 августа, в честь Дня физкультурника, сообщили в пресс-службе областного правительства.

На фестивале представят 22 дисциплины: стендовую стрельбу, пулевую стрельбу, дзюдо, самбо, легкую атлетику, армрестлинг, плавание, баскетбол на колясках, пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, фехтование на колясках, паратхэквондо, паракарате, керлинг на колясках, конный спорт, следж-хоккей, горнолыжный спорт, спортивную гимнастику и настольные игры.

Открытие мероприятия — в 11:30. В 11:40 — презентация спортивных площадок. Закрытие — в 14:00. Трансфер для спортсменов организует фонд «Защитники Отечества».

В областном правительстве добавили, что ветераны СВО с инвалидностью могут пройти реабилитацию с помощью спорта. Горячая линия Паралимпийского комитета: +7 800 700 48 59.