На челябинском стадионе им. Елены Елесиной впервые пройдет фестиваль адаптивных видов спорта для участников спецоперации. Мероприятие проведут 12 августа, в честь Дня физкультурника, сообщили в пресс-службе областного правительства.
На фестивале представят 22 дисциплины: стендовую стрельбу, пулевую стрельбу, дзюдо, самбо, легкую атлетику, армрестлинг, плавание, баскетбол на колясках, пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, фехтование на колясках, паратхэквондо, паракарате, керлинг на колясках, конный спорт, следж-хоккей, горнолыжный спорт, спортивную гимнастику и настольные игры.
Открытие мероприятия — в 11:30. В 11:40 — презентация спортивных площадок. Закрытие — в 14:00. Трансфер для спортсменов организует фонд «Защитники Отечества».
В областном правительстве добавили, что ветераны СВО с инвалидностью могут пройти реабилитацию с помощью спорта. Горячая линия Паралимпийского комитета: +7 800 700 48 59.