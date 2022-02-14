Сегодня, 14 февраля, в Челябинске стартует чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивной гимнастике. Соревнования пройдут по программам мастеров спорта и первого разряда, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Проходить соревнования будут в спортивной школе олимпийского резерва № 4 у девочек и в спортивной школе олимпийского резерва ЧТЗ у мальчиков. 14 февраля — день приезда и опробования снарядов. Соревнования начнутся 15 февраля и пройдут до 17 февраля.
«Данные соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России, которые пройдут в конце марта и начале апреля в Казани и Пензе соответственно. Сильнейшие гимнасты и гимнастки будут бороться за попадание в сборную команду Уральского округа», — отметил главный судья соревнований Иван Новиков.
По традиции в столицу Южного Урала приезжают спортсмены из Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Тагила, Сургута, Ишима и других городов. Уральский федеральный округ славился сильными и именитыми гимнастами. В прошлом году на Олимпийских играх в Токио олимпийским чемпионом стал воспитанник екатеринбургской школы Давид Белявский.
«Мы выражаем огромную благодарность министерству по физической культуре и спорту Челябинской области и управлению по физической культуре и спорту администрации города Челябинска за возможность принимать у нас такие значимые турниры, проводить их на высоком организационном уровне», — рассказал председатель Федерации спортивной гимнастики Челябинской области Владимир Червоткин.
Отметим, что в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой церемонии торжественного открытия не будет. Зрители будут допускаться с соблюдением всех рекомендаций на зрительские балконы. Вход на соревнования свободный.
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