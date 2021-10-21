С 25 по 26 октября на Южном Урале пройдет первенство Уральского федерального округа по современному пятиборью. В соревнованиях примут участие 100 спортсменов, которые будут состязаться в беге, стрельбе, фехтовании, плавании и конкуре, сообщает региональный Минспорт.
Турнир проводит Федерация современного пятиборья при участии Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
«Федерация современного пятиборья Челябинской области уже двенадцатый год развивает столь разносторонний вид спорта, который включает в себя пять дисциплин — плавание, бег, стрельбу, фехтование и конкур. Такое многообразие позволяет спортсмену стать высокоразвитым атлетом. Каждый год мы проводим Первенство Уральского федерального округа. Правда, пока участвуют только спортсмены из Челябинска, Екатеринбурга и Кунашака, но соревнования всегда проходят динамично и интересно, собирают большое количество зрителей и вносят свой вклад в развитие физкультуры и спорта в нашем регионе», — отметил президент Федерации современного пятиборья Челябинской области Алексей Поздин.
Напомним, что первенство УрФО пройдет по следующему расписанию. 25 октября в бассейне «Строитель» пройдут соревнования по фехтованию с 7-30 до 11-30 и плаванию с 11-15 до 12-45. А соревнования по бегу и стрельбе состояться в манеже «УралГУФК» — с 14-00 до 16-30. 26 октября пройдет турнир по конкуру в конноспортивном комплексе Рифей с 18-00 до 19-00.
Автор: Степан Тимощук.
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