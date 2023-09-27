В челябинском дворце спорта «Надежда» с 1 по 7 октября пройдет первенство России по баскетболу среди глухих спортсменов. За победу будут сражаться команды юниоров и юниорок до 22 лет, сообщает региональная федерация баскетбола.

В первенстве России примут участие мужские коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ростова, Кемеровской и Челябинской областей. Среди юниорок на паркет выйдут коллективы из Москвы, Белгорода, Луганска и Челябинска.

Добавим, что ранее в Челябинске уже проходило первенство России по баскетболу среди глухих спортсменов. Тогда южноуральская юношеская команда завоевала золотые медали, а девушки стали обладателями бронзовых наград.