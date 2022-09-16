В Челябинске пройдет отборочный раунд Кубка России по баскетболу За проход в следующий раунд будут бороться четыре команды



В состав участников мужского Кубка России помимо южноуральских клубов вошли 30 команд. Участники Высшей лиги и молодежного чемпионата начнут выступление с Кубка С. Н. Тараканова. В «Финал четырех» Кубка С. Н. Тараканова выходят четыре победителя групп, он состоится 1—2 октября.



В отборочном этапе, проходящем в Челябинске, примут участие четыре команды: БК «Енисей-2» из Красноярского края, тобольский «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург» и «Челбаскет» из Челябинска. Билеты на отборочный раунд можно приобрести



Полное расписание турнира



23 сентября (пятница):

17:00 «Металлург» (г. Магнитогорск) — «Енисей-2» (Красноярский край)

19:30 «Челбаскет» (г. Челябинск) — «Нефтехимик» (г. Тобольск)



24 сентября (суббота):

13:00 «Нефтехимик» (г. Тобольск) — «Металлург» (г. Магнитогорск)

15:30 «Енисей-2» (Красноярский край) — «Челбаскет» (г. Челябинск)



25 сентября (воскресенье):

13:00 «Металлург» (г. Магнитогорск) — «Челбаскет» (г. Челябинск)

15:30 «Нефтехимик» (г. Тобольск) — «Енисей-2» (Красноярский край)



Напомним, что баскетболисты «Челбаскета» выиграли



Также в баскетбольном межсезонье большие кадровые изменения произошли в челябинском клубе «Челбаскет» — команду возглавил амбициозный тренер, значительно обновился состав.

В Челябинске 23—25 сентября во Дворце пионеров и школьников пройдет отборочный раунд XXII Кубка России по баскетболу среди мужских команд. В турнире примут участие четыре команды: БК «Металлург», «Челбаскет», «Нефтехимик» и «Енисей-2», сообщает региональная Федерация баскетбола.В состав участников мужского Кубка России помимо южноуральских клубов вошли 30 команд. Участники Высшей лиги и молодежного чемпионата начнут выступление с Кубка С. Н. Тараканова. В «Финал четырех» Кубка С. Н. Тараканова выходят четыре победителя групп, он состоится 1—2 октября.В отборочном этапе, проходящем в Челябинске, примут участие четыре команды: БК «Енисей-2» из Красноярского края, тобольский «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург» и «Челбаскет» из Челябинска. Билеты на отборочный раунд можно приобрести на сайте Полное расписание турнира23 сентября (пятница):17:00 «Металлург» (г. Магнитогорск) — «Енисей-2» (Красноярский край)19:30 «Челбаскет» (г. Челябинск) — «Нефтехимик» (г. Тобольск)24 сентября (суббота):13:00 «Нефтехимик» (г. Тобольск) — «Металлург» (г. Магнитогорск)15:30 «Енисей-2» (Красноярский край) — «Челбаскет» (г. Челябинск)25 сентября (воскресенье):13:00 «Металлург» (г. Магнитогорск) — «Челбаскет» (г. Челябинск)15:30 «Нефтехимик» (г. Тобольск) — «Енисей-2» (Красноярский край)Напомним, что баскетболисты «Челбаскета» выиграли предсезонный международный турнир в Челябинске. Челябинцы в южноуральском дерби обыграли магнитогорский «Металлург» — 72:44.Также в баскетбольном межсезонье большие кадровые изменения произошли в челябинском клубе «Челбаскет» — команду возглавил амбициозный тренер, значительно обновился состав. Корреспондент Первого областного информагентства подводит промежуточные итоги межсезонья.

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