В Челябинске 23—25 сентября во Дворце пионеров и школьников пройдет отборочный раунд XXII Кубка России по баскетболу среди мужских команд. В турнире примут участие четыре команды: БК «Металлург», «Челбаскет», «Нефтехимик» и «Енисей-2», сообщает региональная Федерация баскетбола.
В состав участников мужского Кубка России помимо южноуральских клубов вошли 30 команд. Участники Высшей лиги и молодежного чемпионата начнут выступление с Кубка С. Н. Тараканова. В «Финал четырех» Кубка С. Н. Тараканова выходят четыре победителя групп, он состоится 1—2 октября.
В отборочном этапе, проходящем в Челябинске, примут участие четыре команды: БК «Енисей-2» из Красноярского края, тобольский «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург» и «Челбаскет» из Челябинска. Билеты на отборочный раунд можно приобрести на сайте.
Полное расписание турнира
23 сентября (пятница):
17:00 «Металлург» (г. Магнитогорск) — «Енисей-2» (Красноярский край)
19:30 «Челбаскет» (г. Челябинск) — «Нефтехимик» (г. Тобольск)
24 сентября (суббота):
13:00 «Нефтехимик» (г. Тобольск) — «Металлург» (г. Магнитогорск)
15:30 «Енисей-2» (Красноярский край) — «Челбаскет» (г. Челябинск)
25 сентября (воскресенье):
13:00 «Металлург» (г. Магнитогорск) — «Челбаскет» (г. Челябинск)
15:30 «Нефтехимик» (г. Тобольск) — «Енисей-2» (Красноярский край)
Напомним, что баскетболисты «Челбаскета» выиграли предсезонный международный турнир в Челябинске. Челябинцы в южноуральском дерби обыграли магнитогорский «Металлург» — 72:44.
Также в баскетбольном межсезонье большие кадровые изменения произошли в челябинском клубе «Челбаскет» — команду возглавил амбициозный тренер, значительно обновился состав. Корреспондент Первого областного информагентства подводит промежуточные итоги межсезонья.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес